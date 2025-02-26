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حوادث

إحالة عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري في الأزبكية للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى محكمة الجنايات.


وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 15  فرش من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الأزبكية، تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين ان له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية حال تواجده بدائرة القسم.

وعثر بحوزة المتهم علي 15 فرشا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة الأزبكية قسم شرطة الأزبكية محكمة الجنايات

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