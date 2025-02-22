المشدد 10 سنوات لعصابة المخدرات في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح أبيض بمنطقة المرج.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي علي كيلو جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي ٤ متهمين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهم بدائرة القسم.

وعثر بحوزة المتهمين علي كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى، و٣ هواتف محمول، سلاح أبيض مطواه.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.