السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة المخدرات في المرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح أبيض بمنطقة المرج.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي علي كيلو جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي ٤ متهمين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهم بدائرة القسم.

وعثر بحوزة المتهمين علي كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى، و٣ هواتف محمول، سلاح أبيض مطواه.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة المرج قسم شرطة المرج

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