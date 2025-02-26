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تربية الإسكندرية تعقد الملتقى العلمي الثاني عن مستقبل السياسات التعليمية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

عقد قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، الملتقى الثاني للقسم وعقد تحت عنوان "السياسات التعليمية: تحديات معاصرة وآفاق مستقبلية"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور حسن سعد عابدين، عميد كلية التربية.

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وفي كلمته أكد الدكتور حسن عابدين عميد الكلية على أهمية التخطيط الاستراتيجي للسياسات التعليمية، وضرورة رصد التحديات التي تعترض هذا التخطيط، ووضع الحلول والمقترحات المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، كما شدد على أهمية ربط السياسات التعليمية باحتياجات سوق العمل المتغيرة، لضمان تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

تناول الملتقى مجموعة متنوعة من المحاور والقضايا المتعلقة بالسياسات التعليمية، تضمنت تحديات السياسات التعليمية في العصر الرقمي، ودور التكنولوجيا في تطوير التعليم، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل، ودور الإدارة التربوية في تطبيق السياسات التعليمية.

 شهدت جلسات الملتقى نقاشات مستفيضة وتبادلًا للآراء بين المشاركين، حيث تم استعراض أحدث الدراسات والبحوث في مجال السياسات التعليمية، وتقديم مقترحات وتوصيات عملية لتطوير التعليم في مصر.

 شارك في حضور الملتقى الدكتورة السيدة محمود إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سالم عبد الرازق سليمان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد خميس حرب، رئيس قسم الإدارة التربوية ورئيس الملتقى، والمهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات التعليمية.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية عميد كلية التربية الدكتور حسن عابدين

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