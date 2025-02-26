جوارديولا يوجه رسالة حاسمة لـ دي بروين بعد تراجع أدائه مع السيتي

طلب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من نجم الفريق كيفين دي بروين، اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

وسينتهي عقد دي بروين، 33 عاما، الصيف القادم، بعدما قضى 10 أعوام مع النادي.

وخلال هذه الفترة أثبت دي بروين أنه من أفضل نجوم خط الوسط الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تراجع أداء كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي

ولكن يبدو أن قوة اللاعب البلجيكي في تراجع، كما أن أداءه في المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام ليفربول بهدفين نظيفين، الأحد الماضي، أثار الانتقادات.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث جوارديولا عن علاقته الوطيدة باللاعب الذي انضم إلى مانشستر سيتي قبل أن يتولى تدريب الفريق.

ولكن عند سؤاله عما إذا كانت علاقتهما ستكون مفتاح اتخاذ اللاعب لقراره فيما يتعلق بمستقبله، قال جوارديولا: "لن يتغير شيء بشأن هذا، بالطبع نعرف بعضنا البعض بشكل جيد للغاية وكلانا صادقان تماما في هذا الأمر".

وأضاف: "في هذا الموقف، أعتقد أن عليه أن يتخذ قراره، هذا هو الشيء المهم".

وأردف "هو صادق للغاية مع نفسه، لاتخاذ القرار الذي يشعر به، وما يمكنه فعله في الفترة المقبلة من حياته".

وأنهى: "سيبلغ 34 عاما في الصيف وعليه أن يحسم أمره، مثل ما حدث مع دافيد سيلفا على سبيل المثال".

أرقام دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم وعروض الدوري السعودي

ولعب دي بروين 90 دقيقة كاملة فقط سبع مرات في موسم مليء بالإصابات، وبدأ 12 من 25 مباراة في الدوري، حيث سجل هدفين وومرر ست تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال للدوري الامريكي، ولكن يمكن أيضا أن يستمر مع مانشستر سيتي لموسم آخر، رغم أنه سيتقلص دوره بشكل مؤكد تقريبا مع الفريق وهو ما سينعكس على راتبه أيضا.

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