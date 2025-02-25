بوتين يرحب بالتعاون مع واشنطن بشأن المعادن النادرة

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء أن هناك آفاق واسعة للتعاون مع الولايات المتحدة في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا، وكذلك فيما يتعلق بالمعادن النادرة الاستراتيجية.

بوتين يرحب بالتعاون مع واشنطن



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن مستعدّون لجذب شركاء أجانب إلى أراضينا الجديدة التي أعيدت إلى روسيا. هناك بعض التحفّظات. نحن مستعدون للعمل مع شركائنا، بمن فيهم الأمريكيون، في المناطق الجديدة".

وأضاف خلال مقابلة بعد استدعاء حكومته لاجتماع بشأن موارد البلاد من المعادن النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية، أن روسيا رائدة في العالم من حيث الاحتياطات، وتملك احتياطات أكبر بكثير من تلك الموجودة في أوكرانيا ويجب أن تستغلها أكثر".

وتابع: "سنعمل بكل سرور مع أيّ شركاء أجانب وبينهم الأمريكيون".

من جانبه قال الكرملين الثلاثاء إنه يرى فرصا للتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق باحتياطات روسيا الكبيرة من المعادن النادرة ذات الأهمية الإستراتيجية.

وأضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي: "هناك آفاق واسعة جدا تفتح في هذا المجال، والأمريكيين يحتاجون إلى معادن نادرة. لدينا كمية كبيرة منها".

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل توقيع أوكرانيا اتفاقا يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى احتياطاتها من المعادن مثل التيتانيوم والليثيوم.

وسيطرت روسيا على أراض في شرق أوكرانيا وجنوبها تحتوي باطنها على كميات كبيرة من الليثيوم والمعادن الأخرى.

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