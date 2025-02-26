الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

هشام الجمال رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتولى اللواء هشام الجمال العمل رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بتولي اللواء محمد فتحى العمل مديرًا لمواقف الأقاليم القاهرة.

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وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكفاءات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحدائق المتخصصة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة إبراهيم صابر محافظة القاهرة

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