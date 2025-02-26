هشام الجمال رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتولى اللواء هشام الجمال العمل رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بتولي اللواء محمد فتحى العمل مديرًا لمواقف الأقاليم القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكفاءات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

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