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أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان التمور الخامس بالزمالك (فيديو وصور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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 افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور" وخيرات رمضان بحديقة الحرية بالزمالك بحضور محافظى الجيزة، والقليوبية، وأسوان،  ومرسى مطروح،  والوادي الجديد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

 

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شهد د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض " كنوز مطروح هدية محافظة مطروح للمحافظات النسخة الأولى لمحافظة القليوبية" الذى تقيمه محافظة القليوبية بالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

 

 

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن  المهرجان يُعد خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات.

وقال صابر إن الدولة تدعم اقامة الأسواق والمعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الإسواق لتخفيف العبء على المواطنين.

وكان قد افتتح المعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ود. إيمان ريان، ود. إسلام رجب نائبى محافظ مطروح، ود. محمود عيسي نائب محافظ الغربية، واللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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