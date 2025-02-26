الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

ريكو، فيتو
ريكو، فيتو

كشف مصدر خاص لفيتو، عن التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب الشعبي ريكو لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات في دبي 

أزمة ريكو الصحية 

وقال  المصدر:" إن ريكو تعرض مساء أول أمس لأزمة صحية بشكل مفاجئ في منزله بعد انتهائه لعدد من الحفلات في دبي، وعلى الفور تم طلب الأسعاف لنقله إلى المستشفي، وفور وصوله تطلب الأمر دخوله العناية المركزة، مشيرا إلى أنه مازال هناك وتحت الملاحظة الطبية ومنع زيارته.

وحصلت فيتو، على صورة خاصة بوجود ريكو في العناية المركزة، وملامح المرض تبدو عليه. 

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