التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

كشف مصدر خاص لفيتو، عن التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب الشعبي ريكو لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات في دبي

أزمة ريكو الصحية

وقال المصدر:" إن ريكو تعرض مساء أول أمس لأزمة صحية بشكل مفاجئ في منزله بعد انتهائه لعدد من الحفلات في دبي، وعلى الفور تم طلب الأسعاف لنقله إلى المستشفي، وفور وصوله تطلب الأمر دخوله العناية المركزة، مشيرا إلى أنه مازال هناك وتحت الملاحظة الطبية ومنع زيارته.

وحصلت فيتو، على صورة خاصة بوجود ريكو في العناية المركزة، وملامح المرض تبدو عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.