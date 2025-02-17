ساخرون، حكاوي زمان.. علي أمين يكتب عن العنوسة والعزوبية والمغالاة فى المهور والزواج بالتقسيط المريح

فى مجلة الجيل الجديد عام 1954 كتب الصحفى على أمين مقالا طريفا حول المغالاة فى المهور مما يشكل عائقا أمام الشباب فى الزواج يقول فيه: أصبحت جميع دول العالم تشكو ارتفاع أسعار الزواج بسبب تكاليفه فزادت نسبة العنوسة بين الفتيات والعزوبية بين الشبان، فليست مصر وحدها هى التى تشكو من غلاء المهور فإن دولة مثل نيجيريا تشكو أيضا من غلاء المهور.



فقد غضب وثار شبان نيجيريا من ارتفاع تكاليف الزواج وخاصة غلاء المهور مما أدى إلى إرتفاع سن الزواج وطالبوا الحكومة بأن تتدخل لحل هذه المشكلة، فاجتمع مجلس الوزراء وقرر ألا يزيد المهر على ثلاثين جنيها، وما يزيد على ذلك فهو مجرد هدية للعروس.



ولم يكتف مجلس الوزراء بوضع العرائس فى التسعيرة الجبرية حتى قرر أيضا العودة الى نظام تقسيط المهر الذى كان متبعا لكنه أوقف أثناء الحرب.



وبعد ففى استطاعتك الآن أيها القارئ أن تشترى العروس بالتقسيط من المحل، كما تشترى جهاز الراديو والسيارة أو البدلة.



ترى ماذا يحدث لو أن حكومات الشرق الأوسط قلدت حكومة نيجيريا وأدخلت العرائس فى التسعيرة، فهل نخلق سوقا سوداء فى دنيا الزواج، وهل تختفى البضاعة من السوق كما أختفى البطيخ بعد دخوله التسعيرة، ثم ظهر البطيخ الأبيض والبطيخ المسخسخ ثم البطيخ الأحمر.



وهل سيزداد إقبال الناس على الزواج، وإذا نفذنا مبدأ التقسيط فهل نضمن أن الأزواج سيسددون باقى الأقساط.. أم أن العريس سيعيد العروس الى المحل مثلما أخذها، كما يعيد جهاز الراديو أو البوتاجاز أو الغسالة، ويدعى أن نوعه ردىء وبه عيوب صناعة وهناك خرفشة في الصوت ويتجه إلى محل آخر للبحث عن عروس أخرى بالتقسيط أيضا.



ومع ذلك كله فإننا فى عصر التقسيط.. بل والتقسيط المريح، إننا نأكل بالقسيط ونلبس بالتقسيط، ونشترى بالتقسيط ونسافر بالتقسيط فلماذا لا نتزوج أيضا بالتقسيط.. ولكن بالتقسيط المريح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.