القبض على 5 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج .

غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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