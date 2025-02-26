افتتاح معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة في المنصورة اليوم

تستعد محافظة الدقهلية اليوم لافتتاح معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة المقام بأرض تعليم القيادة بالمنصورة.

وياتي ذلك في إطار سعي الدولة لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات للمواطنين، وأكد أن الدولة تهدف إلى توفير خدمات متنوعة للمواطنين، عن طريق إقامة معارض منتجات تباع بسعر المصنع بأسعار مخفضة، وضمان جودة عالية للسلع والمنتجات، وتواجد تشكيلة كبيرة من المنتجات والسلع في مكان واحد.

تجهيز معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية

ومن جانبه كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،،تفقد أعمال تجهيز معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة المقام بأرض تعليم القيادة بالمنصورة، للوقوف على جاهزية الموقع وتجهيز عرض المنتجات لافتتاحه غدا، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف المنتجات والسلع للمواطنين وتيسير سبل الحصول عليها بإقامة المعارض وتقريب المسافات.

تفقد ملعب استاد المنصورة الرياضي

كما تفقد محافظ الدقهلية، ملعب استاد المنصورة الرياضي، للوقوف على معدل الانجاز في تطوير ورفع كفاءة مضمار الملعب، الذي تجرى فيه أعمال التطوير كمرحلة أولى، يليها مرحلة ثانية تشمل تطوير ورفع كفاءة المدرجات.

الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال، والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء ليكون الملعب جاهزا لإقامة المباريات.

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