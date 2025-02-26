الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة في المنصورة اليوم

منتجات المنطقة الصناعية
منتجات المنطقة الصناعية

تستعد محافظة الدقهلية اليوم لافتتاح معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة المقام بأرض تعليم القيادة بالمنصورة.

وياتي ذلك في إطار سعي الدولة لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات للمواطنين، وأكد أن الدولة تهدف إلى توفير خدمات متنوعة للمواطنين، عن طريق إقامة معارض منتجات تباع بسعر المصنع بأسعار مخفضة، وضمان جودة عالية للسلع والمنتجات، وتواجد تشكيلة كبيرة من المنتجات والسلع في مكان واحد.

تجهيز معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية

ومن جانبه كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،،تفقد أعمال تجهيز معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة المقام بأرض تعليم القيادة بالمنصورة، للوقوف على جاهزية الموقع وتجهيز عرض المنتجات لافتتاحه غدا، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف المنتجات والسلع للمواطنين وتيسير سبل الحصول عليها بإقامة المعارض وتقريب المسافات.

تفقد ملعب استاد المنصورة الرياضي

كما تفقد محافظ الدقهلية، ملعب استاد المنصورة الرياضي، للوقوف على معدل الانجاز في تطوير ورفع كفاءة مضمار الملعب، الذي تجرى فيه أعمال التطوير كمرحلة أولى، يليها مرحلة ثانية تشمل تطوير ورفع كفاءة المدرجات.

 

 الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال، والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء ليكون الملعب جاهزا لإقامة المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد المنصورة الرياضي الجدول الزمنى للتنفيذ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصة اللواء طارق مرزوق ستاد المنصورة الرياضي محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية اليوم محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

بن شرقي يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

حماس: الاحتلال لديه نية لتهويد المسجد الإبراهيمي وتقسيمه

وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للرئيس السيسى وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان

كامل الوزير يترأس اجتماع اللجنة المعنية بوضع حلول لمشاكل صناعة الأدوية في مصر

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية