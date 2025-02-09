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السكرتير العام للدقهلية يترأس اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة

السكرتير العام للدقهلية
السكرتير العام للدقهلية يترأس اجتماع الامانة الفنية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اللواء محمد صلاح الدين وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة لرئاسة اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة.

 جاء ذلك بمشاركة المهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار والسيد عوض مدير الاستثمار والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وعلاء زيان عن  الهيئة العامة للاستثمار ومحمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء الأمانة الفنية من الجهاز التنفيذي والمستثمرين اعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.

 

السكرتير العام للدقهلية يتولي رئاسة اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة


جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين  في عام الصناعة وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمطالب واحتياجات المستثمرين


وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية وإقرار العديد من التوصيات بشأنها تمهيدا للعرض على مجلس ادارة المنطقة الصناعية في اجتماعه الدوري المقبل.

لدفع عجلة الانتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لأبنائها


وقد أكد " السكرتير العام" علي الاهتمام البالغ  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعته الشخصية لإجراءات تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد والمستمر من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لأبناء الدقهلية.

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الأجهزة التنفيذية احتياجات المستثمرين التنمية الاقتصادية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمنطقة الصناعية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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