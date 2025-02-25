كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم فريق العاملين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمراسم بديوان عام المحافظة، ومكتب نائب المحافظ، والدعم الفني، لجهودهم في التجهيزات وفعاليات الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية.

محافظ الدقهلية يكرم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمراسم بديوان عام المحافظة

وأثنى محافظ الدقهلية على الجهود المبذولة من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ في الإعداد والتحضير لاحتفالات الدقهلية بعيدها القومي، من جهته أشاد نائب المحافظ بجهود الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمراسم بديوان عام المحافظة.

الإخلاص في العمل دون مصلحة، والاجتهاد لانجاح الاحتفالات بالعيد القومي

وأكد محافظ الدقهلية أنه لمس فيهم الإخلاص في العمل دون مصلحة، والاجتهاد لانجاح الاحتفالات بالعيد القومي الذي يمثل يوما لتاريخ نضال أبناء الدقهلية، وأشار أن التكريم حق مكفول لكل مجتهد ومخلص ومحب لوطنه ومحافظته، موجها تحية شكر وتقدير لفريق العمل على جهودهم المخلصة.

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