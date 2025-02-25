الحبس سنة لمسؤل مخزن بتهمة حيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالسلام

قضت محكمة جنح السلام، بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه في حيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة داخل مخزن وتجميع لحوم غير صالحة وبيعها بمنطقة السلام.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على مسؤول مخزن عن منتجات مجهولة المصدر في دائرة قسم شرطة السلام أول، يقوم بتجميع جبن ولحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وبيعها للمستهلكين على أنها صالحة.

وتم العثور داخل المصنع على 3.4 طن من اللحوم والاجبان وبدائلها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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