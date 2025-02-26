الأربعاء 26 فبراير 2025
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الملتقى العلمي الثالث لخريجي طب أسنان عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت كلية طب الأسنان برئاسة  كريم البطوطي الملتقى العلمي الثالث لخريجي الكلية، وذلك تحت إشراف  ريهام مجدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس. 

الملتقى العلمي الثالث لخريجي طب أسنان عين شمس

 وبحضور داليا القرشي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وولاء محمد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد قام بتنسيق الحفل الدكتورة أميرة النجار، مدير وحدة الخريجين بالكلية، وقد حضر الملتقي لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين من الامتياز وايضا طلاب الكليه من السنوات العليا.

وفي كلمته، أكد  كريم البطوطي على أهمية استدامة التواصل مع خريجي  الكلية، ومعرفة خطواتهم، حيث أن العملية التعليمية ليست منفصلة بل يجب متابعة الخريجين لمعرفة سبل تطوير طريق التدريس ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى القدرة على معرفة المشكلات وحلها. 

 

كما أشار إلى أن هذه الملتقيات تعد فرصة جيدة للخريجين والطلاب للتعرف على كل ما هو جديد في مجال طب الفم والأسنان، وأوصى بزيادة عدد الملتقيات.


وأوضحت  ريهام مجدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، في كلمتها أن وحدة متابعة الخريجين بالكلية تحرص على إقامة الملتقى العلمي سنويًا لما له من أهمية كبيرة، حيث أنه يستهدف تعزيز الروابط بين الخريجين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال طب الأسنان، مما يساعد في تطوير مهاراتهم وزيادة معرفتهم، مما يساعد الخريجين على تحديث معلوماتهم ويعزز الروابط مع كليتهم الأم.

وقد ألقى المحاضرات مجموعة متميزة من المحاضرين، بعضهم من خريجي دفعات سابقة، بتقديم ثماني محاضرات وورش عمل متميزة حول أحدث التطورات في مجال طب الأسنان. تناولت المحاضرات مواضيع ذات صلة علمية وعملية، وقد تم تكريم المحاضرين علي ما بذلوه من مجهودات.


دارت المواضيع حول أحدث التطورات في مجال طب الأسنان، ومهارات إدارة العيادات، والتسويق الإلكتروني.

 

 وقد أثنى الحضور في استطلاع الرأي بنهاية الملتقى على مستوى المحاضرات والتنظيم.

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