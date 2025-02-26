سعيد زعتر يتولى دورًا استراتيجيًّا جديدًا في كونتكت المالية القابضة لتعزيز استمرارية ريادة المجموعة

قرر سعيد زعتر إتمام رحلته القيادية كرئيس تنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة وتولي مهام جديدة كنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة ومستشارًا لمجلس الإدارة، ويأتي ذلك تتويجًا لمسيرة حافلة امتدت على مدار 24 عامًا، شهدت تحقيق إنجازات استثنائية أسهمت في بناء المجموعة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص زعتر على ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على النجاح المؤسسي من خلال نقل الخبرات دون فقدان الذاكرة التنظيمية، وسيواصل سعيد زعتر، من خلال دوره الجديد، تقديم رؤيته وخبراته لدعم المسار الاستراتيجي للمجموعة، وتعزيز نهج التعلم المؤسسي، لضمان استدامة النجاح والنمو.

كونتكت المالية القابضة

وعلى مدار 24 عامًا، لعب سعيد زعتر دورًا محوريًّا في بناء كونتكت المالية القابضة منذ تأسيسها عام 2001، حيث قاد المجموعة برؤية استراتيجية ساهمت في توسيع نطاق أعمالها من تمويل السيارات فقط إلى حصولها على أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي في مصر، حيث أصبحت كونتكت كيانًا ماليًا متكاملًا يضم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية، تشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التأمين، مما عزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات في السوق المصري، كما أسهم في تحقيق معدلات نمو قياسية وطرح منتجات تمويلية جديدة، مما أتاح لشريحة واسعة من العملاء الوصول إلى مختلف الخدمات التمويلية، وعززت من تنوع واستدامة المحفظة التمويلية للمجموعة.

دخول السوق الإماراتي

وتحت قيادة سعيد زعتر منذ مايو 2020، شهدت المجموعة توسعات جغرافية كبرى، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 74 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ رؤيته التوسعية التي نجحت في دخول السوق الإماراتي من خلال افتتاح فرع كونتكت في دبي، كما حققت انطلاقة قوية لنشاط قطاع التأمين، وتضاعفت أرباح المجموعة بنسبة 230% في خلال الست سنوات الأخيرة، بالاضافة إلى تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 22% في عام 2024، كذلك، تبنّت كونتكت استراتيجية للتحول الرقمي في الخدمات المالية، مما أدى إلى تحسين تجربة العملاء، وزيادة كفاءة العمليات، وتعزيز قدرة المجموعة على المنافسة في عصر التكنولوجيا المالية.

أفضل 50 شركة في مجال التكنولوجيا

وانعكاسًا لجهوده في تعزيز ريادة المجموعة، تم تصنيف كونتكت المالية القابضة ضمن أفضل 50 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس الشرق الأوسط عام 2023، كما أُدرجت ضمن أفضل 50 شركة مدرجة في البورصة المصرية لثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك عام 2024. كذلك، تم اختيار زعتر كواحد من أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعامي 2023 و2024 من قبل فوربس الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك، حصدت كونتكت جوائز مرموقة من مجلة The Global Economics، بما في ذلك جائزة أسرع شركة مالية نموًا وأفضل شركة تكنولوجيا مالية في التحول الرقمي.

أفضل 100 قائد في مجال الاستدامة

وفي إطار إلتزامه بالتنمية المستدامة، تم اختيار سعيد زعتر ضمن قائمة أفضل 100 قائد في مجال الاستدامة، حيث حصل على المركز الأول بين الشركات في قطاع التمويل الأخضر، وذلك بفضل جهوده في إطلاق منتجات تمويلية خضراء، كما لعب دورًا بارزًا في تمكين المرأة من خلال مبادرات رائدة تدعم مشاركتها الفعالة في القطاع المالي، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة الهادفة إلى تبني معايير الاستدامة، مما يعكس التزامها المتواصل بالمسؤولية المجتمعية والنمو المستدام.

جدير بالذكر أن سعيد زعتر هو رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وهو أول رئيس منتخب لهذا الاتحاد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد لعب دورًا محوريًّا في دفع عجلة التمويل الاستهلاكي نحو آفاق جديدة، حيث عمل على إزالة المعوقات التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي وساهم في تأسيس الاتحاد ليكون حلقة الوصل بين هذه الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية.

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