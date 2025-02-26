وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للرئيس السيسى وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الداخلية:" يَهلُ علينا هذا الشهر الكريم.. الذي ترتقى فيه الأنفس بذكر الرحمن.. وتتجلى فيه نفحاتٌ من البركات.. وقد أعلن الشعب المصري العظيم فس إجماع.. سعيه الدؤوب لبلوغ مسيرة العمل الوطنى لمستهدفاتها بكل عزم وإصرار.. ونحن في هيئة الشرطة على عهدنا.. نمضي بعزيمة لا تلين وعقيدة راسخة.. خلف قيادتكم الحكيمة.. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والاستقرار.. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات".



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب"، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، والدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد "مفتى جمهورية مصر العربية"، والفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" وعدد من قيادات الدولة.

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