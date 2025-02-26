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طب عين شمس تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي المتكامل الثامن للمشاريع البحثية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 اختتمت كلية الطب بجامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الطلابي المتكامل الثامن للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية، بحضور  الدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات و أساتذة الجامعات المختلفة وبمشاركة أكثر من جامعة مصرية وعربية وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وعلى الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 طب عين شمس تستضيف المؤتمر الطلابي المتكامل الثامن 

 

 استهدف المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين،  توفير منصة للطلاب لعرض أبحاثهم ومشاريعهم العلمية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات.

أكدت أمانى مختار  أستاذ الصحة العامة ورئيس المؤتمر علي أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، ودور المؤتمر في تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع وأهمية توحيد طلاب الجامعات المختلف تحت راية وشعار البحث العلمي.

 وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر بداية من التنظيم الي المشاركات البحثية تمت بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات المختلفة الذين اجتمعوا من أجل نجاح هذا المؤتمر الذي يعد الأكبر والأشمل علي مستوي جمهورية مصر العربية والدول العربية.

كما أوضحت الدكتورة مها الجعفري أستاذ الصحة العامة وسكرتير المؤتمر أن هذا المؤتمر هو منصة إبداعية وقد ظهر ذلك من خلال العدد الكبير من الأبحاث المميزة التي تم استقبالها هذا العام والتى تحمل تميزًا وتفردًا في الأبحاث المقدمة، حيث تم استقبال ما يقرب من 500 بحثًا علميًا وتم انتقاء 134 بحثا، حيث تضمن اليوم الأول للمؤتمر عرض 65 بحثًا مقدمًا من كليات الطب البشري ,كليات طب الأسنان ,كليات الصيدلية ,كليات العلاج الطبيعي ,كليات العلوم ,كليات العلوم صحيه ,كليات التمريض ,كليات الزراعة ,كليات البايو تكنولوجي  وقد شهدت هذه الفعاليات حضورًا كثيفًا من الطلاب والباحثين والأكاديميين.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الطلاب والباحثين والأكاديميين، وعدد 20 جلسة علمية بحضور أكثر من 50 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في لجان التحكيم المختلفة   الذين أثنوا علي المستوي العلمي المتقدم لطلابنا الباحثين الذين قدموا أبحاثًا ومشاريع العلمية المتميزة في مختلف المجالات.

كلية الطب بجامعة عين شمس


واختتم المؤتمر الطلابي المتكامل الثامن  فعالياته بتكريم الطلاب المتميزين، ثم تكريم الجامعات التي كان لها الدور الأكبر في المشاركة في تنظيم المؤتمر؛ جامعة عين شمس ممثلة في اتحاد الطلاب وجامعة الجلالة وجامعة كفر الشيخ  ، تلاها تكريم الأبحاث الفائزة حيث حصدت كلية الطب بجامعة عين شمس المركز الأول ببحثًا مشتركًا مع كلية طب القصر العيني وكلية الطب جامعة الجلالة  بينما كان المركز الثاني من نصيب كلية الطب بالجامعة العربية ببيروت وتم تكريم الأبحاث الفائزة بباقي المراكز.

وفى ختام الحفل تم عرض فيلم يوثق ما حدث بالجلسات العلمية للمؤتمر ثم عروضًا مقدمة من الطلبة الوافدين تلته فقرة غنائية ثم فيلما وثائقيًا عن مصر الحبيبة تلته فقرة إنشاد ديني مشتركة بين كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية التمريض جامعة عين شمس.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث العلمي الهام، الذي أتاح لهم فرصة لعرض أبحاثهم ومشاريعهم.

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