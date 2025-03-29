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صحة ومرأة

هل يمكن لمرضى السكر تناول كعك العيد؟ طبيب يوضح الضوابط والمحاذير ( فيديو)

كعك العيد،فيتو
كعك العيد،فيتو

قال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر، والغدد الصماء ومقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية بوزارة الصحة أن مرضي السكر في أيام عيد الفطر لا يجب منعهم من تناول الكعك والبسكويت لن كل ممنوع مرغوب.

 

وأشار لـ"فيتو " إلى أنه يمكنهم تناول الكعك والبسكويت بالدقيق الأسمر وتقليل السكريات اثناء صناعتها ولا يجب تناول كميات كبيرة منها.

وأشار إلى أنه كلما مارس مرضي السكر مجهود أكبر خلال ايام العيد يمكن حرق السعرات الحرارية التى تم تناولها في الكعك والبسكويت.

كانت وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات للممارسة غذائية صحية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات

 

أكدت أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وتابعت أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك  الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وفيما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوهت إلى أن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة، حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان

وشددت وزارة الصحة على أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان، كما أن إضافة الليمون والخل إلى الأسماك يساعد في قتل بعض البكتيريا والتقليل من حدة الملوحة

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واشارت وزارة الصحة إلى أهمية تناول الخضراوات بجانب الأسماك المملحة، وفي حال الشعور بأي أعراض مرضية مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحفاظ على النشاط البدني، من خلال المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًّا للحفاظ على اللياقة، أو ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل، فضلًا عن أهمية تنظيم أوقات النوم من خلال تجنب السهر الطويل خلال العيد للحفاظ على طاقة الجسم ونشاطه، وأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، مع الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة أو السكرية قبل النوم لتجنب اضطرابات النوم والهضم.

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