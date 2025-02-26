الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط عدد من المتورطين في قضية منصة FBC

منصة FBC
منصة FBC

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتورطين في قضية منصة FBC والمتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين. 

وأوضح المتهم الرئيسى المقبوض عليه خلال الساعات الأخيرة، أن “الفكرة بدأت عبر جمع وكلاء له في المحافظات مهمتهم استقطاب عملاء جدد مقابل عمولة عن كل 10 أشخاص ونجحت الخطة ودخل البعض وحصل على أموال وعاد مرة أخرى بحوزة أموال أكثر بدأ يستمر معنا في المنصة”.

وأشار المتهم إلى أن آخرين من العملاء انضموا إليهم ثم غادروا بعد الحصول على أرباح ولم يستمروا في المنصة، نافيا النصب على مليون مصري كما تردد وجمع مليارات الجنيهات زاعما أنها شائعات.

المتهم الرئيسى فى قضية منصة FBC  يكشف مفاجآت 

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على متهم جديد أجنبى في قضية منصة FBC  للنصب والاحتيال على المواطنين.

وتولت مأمورية أمنية ترحيله للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه في الاتهامات المنسوبة إليه وخاصة  أنه يعتبر المتهم الرئيسي ويدير باقي الشركاء.

ويواجه المتهم اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإدارة منصة إلكترونية بدون ترخيص ومخالفات عدة تقوده إلى السجن.

وكشفت التحقيقات مع باقي أعضاء التشكيل العصابي  أن كافة البلاغات تقدر المبالغ المالية المثبتة في المحاضر الرسمية بقيمة 2.5 مليون جنيه فقط والتي بلغت 101 بلاغ.

من جانبه، صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابي على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).

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نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال منصة FBC قضية منصة FBC

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