أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد قبل مباراة الأربعاء

يسعى محمد صلاح نجم ليفربول مواصلة موسمه المذهل مع الريدز خلال مباراة نيوكاسل المقبلة في الدوري الانجليزي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، والسويدي أليكسندر إيزاك، مهاجمي مانشستر سيتي ونيوكاسل على الترتيب.

كما يتواجد صلاح على قمة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة هذا الموسم، بعدما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه، بفارق 6 تمريرات أمام أقرب ملاحقيه.

ويأمل صلاح، الساعي للتتويج بجائزة الهداف للمرة الرابعة في مسيرته بالبطولة، في مواصلة هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالمسابقة والتاسعة تواليا في كل المنافسات.

وبدأت تلك السلسلة في 21 يناير الماضي، حينما زار مرمى ليل الفرنسي بدوري الأبطال، قبل أن يسجل أيضا في شباك إيبسويتش تاون وبورنموث بالدوري الإنجليزي، وتوتنهام هوتسبير بكأس الرابطة، ثم إيفرتون ووولفرهامبتون وأستون فيلا ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

بصفة عامة، ساهم صلاح في 51 هدفا خلال 38 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، عقب تسجيله 30 هدفا، وصناعته 21 هدفا، وهو ما يشكل 64% من إجمالي أهداف الفريق حتى الآن.

ويطمح صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.

وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد

ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، الذي أحرز 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).

وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا لافتا للملك المصري محمد صلاح، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، الذي أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة الـ 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

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