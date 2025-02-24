أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد قبل مباراة الأربعاء
يسعى محمد صلاح نجم ليفربول مواصلة موسمه المذهل مع الريدز خلال مباراة نيوكاسل المقبلة في الدوري الانجليزي.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، والسويدي أليكسندر إيزاك، مهاجمي مانشستر سيتي ونيوكاسل على الترتيب.
كما يتواجد صلاح على قمة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة هذا الموسم، بعدما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه، بفارق 6 تمريرات أمام أقرب ملاحقيه.
ويأمل صلاح، الساعي للتتويج بجائزة الهداف للمرة الرابعة في مسيرته بالبطولة، في مواصلة هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالمسابقة والتاسعة تواليا في كل المنافسات.
وبدأت تلك السلسلة في 21 يناير الماضي، حينما زار مرمى ليل الفرنسي بدوري الأبطال، قبل أن يسجل أيضا في شباك إيبسويتش تاون وبورنموث بالدوري الإنجليزي، وتوتنهام هوتسبير بكأس الرابطة، ثم إيفرتون ووولفرهامبتون وأستون فيلا ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.
بصفة عامة، ساهم صلاح في 51 هدفا خلال 38 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، عقب تسجيله 30 هدفا، وصناعته 21 هدفا، وهو ما يشكل 64% من إجمالي أهداف الفريق حتى الآن.
ويطمح صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.
وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.
أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد
ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، الذي أحرز 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).
وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا لافتا للملك المصري محمد صلاح، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، الذي أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة الـ 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا