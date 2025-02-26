الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول إصابة شاب صدمته سيارة بالسلام

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب في حادث اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بمنطقة الزهور في السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها شخصا يبلغ من العمر 39 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وغيبوبة إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق بمنطقة الزهور في السلام اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام السلام قسم شرطة السلام

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