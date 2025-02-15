موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

موعد أول يوم رمضان 2025 وموعد عيد الفطر المبارك، سؤال يتم تداوله كثيرا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ويكثر البحث عن موعد أول يوم رمضان 2025 وموعد عيد الفطر المبارك، خاصة وأن الكثيرين يشتاقون إلى الشهر الكريم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك، وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة فقط ويحل علينا أول أيام شهر رمضان 2025، ومع قرب حلول شهر رمضان 2025 يكثر التساؤل عن موعد أول يوم رمضان 2025 وموعد عيد الفطر المبارك ؟

دار الإفتاء المصرية تحدد موعد أول يوم رمضان 1446 هجرية

وتحسم دار الإفتاء المصرية موعد أول يوم رمضان 1446 هجرية - 2025 ميلادية، حينما تستطلع هلال شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ ستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس التاسعِ والعشرين من شهر شعبان ألفٍ وأربعمائةٍ ستة وأربعين هجريًّا، وتعلن دار الإفتاء إذا رؤي هلال رمضان أن غدًا سيكون أول أيام رمضان 2025 وإذا لَم يُرَ هلال شهر رمضان فالواجب حينئذٍ إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، وذلك اتباعًا للأمر النبوي في الحديث الشريف الذي راوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في خصوص هلال شهر رمضان: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.

فاضل كم يوم على رمضان 2025 وأول صلاة تراويح؟

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان يوم الجمعة 29 شعبان لعام 1446 هجرية، 28 فبراير 2025، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



فاضل كام يوم على رمضان 2025 ؟

وللإجابة عن سؤال فاضل كم يوم على رمضان، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن رؤية هلال شهر رمضان الكريم من المقرر أن تكون يوم 28 فبراير الجاري، على أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم السبت 1 مارس 2025، ما يعني أن ما تبقى على شهر رمضان الكريم 14 يوما فقط، كما أن عدد الأيام المتبقية على أول صلاة تراويح 13 يوما.

كما حدد المعهد القومي للبحوث، موعد عيد الفطر المبارك 2025، إذ ينتهي شهر رمضان الكريم يوم 29 مارس المقبل؛ ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 30 من نفس الشهر.

موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك



أيام قليلة متبقية على شهر رمضان 2025، وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

هلال رمضان وأول أيام شهر رمضان 2025



ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م «يوم الرؤية».



ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروبشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 2024/3/1م.

فاضل كم يوم على رمضان 2025 وأول صلاة تراويح؟

أطول أيام رمضان في ساعات الصيام



وفقا لإمساكية شهر رمضان، سيكون أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025.

وأول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، وآخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و12 دقيقة.

موعد عيد الفطر في عام 2025؟

وعن شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك، فوفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفى القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفى جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).

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