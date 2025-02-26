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رياضة

تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق تشيلسي، نظيره ساوثهامبتون برباعية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

أحرز رباعية تشيلسي كريستوفر نكونو  في الدقيقة 24 وبيدرو نيتو في الدقيقة 27 وليفي في الدقيقة 45 ومارك في الدقيقة 78.

 

تشكيل تشيلسي ضد ساوثهامبتون 

تشكيل ساوثهامبتون ضد تشيلسي 


وأصبح رصيد تشيلسي 46 نقطة.
نقطة وساوثهامتون 9 نقاط.

 

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الدوري الانجليزي ساوثهامبتون تشيلسي مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

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