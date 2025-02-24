زاهي حواس يرد على مزاعم كسر تمثال سقارة: لم ألمسه على الإطلاق (فيديو)

تمثال سقارة، رد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، على المزاعم المنشرة بشأن كسره تمثال سقارة.

احتراف الحفائر لمدة 50 عاما

وقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"لا اتصور الحقد الموجود ما بيننا، ولماذا نكسر في أنفسنا؟ كيف لرجل محترف حفائر منذ 50 عاما وعلم الناس أن يقوم بتكسير تمثال؟".

حقيقة كسر زاهي حواس تمثال سقارة

واضاف:"أنا لم ألمس تمثال سقارة على الإطلاق، كل ما قمت به أنني قمت بكسر الجدار الذي أمام التمثال، ولم أقترب من التمثال".

وأوضح:"تمثال سقارة مصنوع من الخشب وطبقة من الملاط وأي تمثال يبقى لمدة طويلة تنزل منه جزء من مادة الملاط، وأنا لم ألمس التمثال وجاء المرمم رمم التمثال وأعاد الملاط مجددًا".

وتابع:"شخص موتور وعيب عليه إنه يقول إني كسرت تمثال سقارة".



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