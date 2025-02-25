الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات القطاعات المختلفة لاستقبال شهر رمضان

محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، فيتو

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات المختلفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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 جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وبحضور قيادات المحافظة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية.

 

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أصدر الفريق أحمد خالد تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع المديريات وشركات المرافق والقطاعات الخدمية على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان المعظم، مشددًا على استمرار كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان للجمهور بشكل واضح عن جميع الخدمات والفعاليات التي تنظمها كل جهة خلال الشهر المعظم.

وكلف الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات المعنية بتكثيف أعمال المرور على مدار اليوم، وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، ورصد أي ممارسات احتكارية، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، خاصة تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والمناطق المحيطة، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأكد الفريق أحمد خالد على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية لأي تداعيات خلال الشهر الفضيل. مشيرًا  أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية شهر رمضان المبارك شهر رمضان

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