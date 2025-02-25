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رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز 2-1 على وولفرهامبتون ويقتنص ثلاث نقاط غالية

فولهام الانجليزي،
فولهام الانجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق فولهام فوزا ثمينا أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فولهام بهدف أول في الدقيقة الأولى عن طريق ريان سيسينون، ثم تعادل وولفرهامبتون في الدقيقة جواو جوميز في الدقيقة 18

وفي الشوط الثاني أحرز فولها هدفه الثاني في الدقيقة 47 عن طريق رودريجو مونيز كارفاليو

أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولهام، وفيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة وجاءت كالتالي:

تشكيل وولفرهامبتون ضد فولهام  

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Starting eleven. Sa 22 Semedo c Doherty 4 Bueno 24 Toti 3 Ait-Nouri 7 Andre 8 J. Gomes 27 Bellegarde Munetsi 10 Cunha SUDU DEBET GambleAware DEBET Substitutes. Johnstone. Traore Strand Larsen. Doyle Sarabia. Djiga Lima Pond. Mane‎‏'‏‏

تشكيل فولهام ضد وولفرهامبتون 

XI: Leno, Castagne, Diop, Andersen, Cuenca, Sessegnon, Lukić, Berge, Andreas, Muniz, Adama Subs: Benda, Bassey, Robinson, Reed, Cairney, King, Willian, Iwobi, Raúl

ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة ال27 المقرر بدايتها اليوم وانتهائها الخميس المقبل. 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، بعدما خاض 27 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 17 مباراة.

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الدوري الانجليزي فولهام وولفرهامبتون وولفرهامبتون ضد فولهام ملعب مولينيو جواو جوميز

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