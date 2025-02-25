كأس إيطاليا، إنتر ميلان يتقدم علي لاتسيو بهدف في الشوط الأول

كأس إيطاليا، انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان أمام لاتسيو بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

هدف التقدم لصالح إنتر ميلان سجله اللاعب ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 39

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، وجاء على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميلان أمام لاتسيو

يدخل فريق إنتر ميلان مباراة أمام لاتسيو بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بافار، دي فري، بيسيك

خط الوسط: دارميان، فراتسي، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو

خط الهجوم: طارمي، أرناوتوفيتش

لاتسيو الإيطالي، فيتو

تشكيل لاتسيو أمام إنتر ميلان

فيما أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق لاتسيو تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانداس

خط الدفاع: لاتزاري - جيجوت - رومانيلي - بيلينجريني

خط الوسط: جوندوزي - إيزاكسين - روفيلا - بولاي ديا

خط الهجوم: زاكاني، تشاونا

يقام هذا اللقاء بعدما تمكن فريق إنتر ميلان من الصعود لدور ربع النهائي على حساب فريق أودينيزي بهدفين دون مقابل، ولكن سيكون اليوم مع تحد جديد أمام فريق لاتسيو.

طموحات إنتر ميلان

ويطمح فريق إنتر ميلان إلى مواصلة نتائجه المميزة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي على حساب فريق جنوى بهدف نظيف سجله اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سيكون أحد أهم اللاعبين في مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

من المقرر بث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة "أبوظبي الرياضية بريميوم 1" المشفرة.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يعيش موسما أكثر من رائع، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الخامس ويأمل في الدخول ضمن رباعي المقدمة ولذلك هناك منافسة شرسة بينه وبين فريق يوفنتوس.





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