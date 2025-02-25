الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم قطار بسيارة بالمنيا

تصادم قطار بسيارة
تصادم قطار بسيارة ملاكي في المنيا، فيتو

توفي شخص نتيجة حادث تصادم وقع بين قطار وسيارة ملاكي عند مزلقان أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا. تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص في حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي بالمنيا

تصادم قطار بسيارة ملاكي في المنيا، فيتو 
تصادم قطار بسيارة ملاكي في المنيا، فيتو 
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وقد تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث. على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على جثة "م.م.ف" البالغ من العمر 24 عامًا.

تصادم بين قطار وسيارة ملاكي بالمنيا

تصادم قطار بسيارة ملاكي في المنيا، فيتو 
تصادم قطار بسيارة ملاكي في المنيا، فيتو 

بعد نقل الجثة إلى المشرحة، تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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