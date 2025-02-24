تفاصيل مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الصرف الصحي في المنيا (صور)

حصلت فيتو علي أسماء ضحايا حادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين أثناء تنظيف غرفة صرف صحي في قرية بني موسي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

ننشر صور وتفاصيل مصرع وإصابة 5 في المنيا بسبب الصرف الصحي

وضمت قائمة المتوفين كلا من محمد يوسف، وكريم محمد محمود من قرية بني خياري التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

أسماء ضحايا حادث صرف صحي المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في احدي قري مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، خلال أعمال تنظيف غرفة صرف صحي.

صرف صحي في قرية بني موسي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين أثناء تنظيف غرفة صرف صحي في قرية بني موسي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، وايداع المتوفيين مشرحة المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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