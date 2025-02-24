وفاة زوجين في المنيا مختنقين بغاز السخان

توفي زوجان في المنيا، اختناقا بالغاز وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة زوجين في المنيا اختناقا بالغاز

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات، بوفاة زوجين بعمائر الأوقاف بمدينة المنيا.

مصرع زوجين في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شاب وزوجته داخل شقتهما اختناق بغاز السخان، وتولت النيابة التحقيق.

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