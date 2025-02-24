الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

وفاة زوجين في المنيا مختنقين بغاز السخان

مصرع زوجان في المنيا
مصرع زوجان في المنيا اختناق بالغاز

توفي زوجان  في المنيا، اختناقا بالغاز  وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة زوجين في المنيا اختناقا بالغاز 

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات، بوفاة زوجين بعمائر الأوقاف بمدينة المنيا.

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مصرع زوجين في المنيا 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شاب وزوجته داخل شقتهما اختناق بغاز السخان،  وتولت النيابة التحقيق.

 

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