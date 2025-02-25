محمد الشامي يجري غدا جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

يخضع محمد الشامي نجم خط هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري غدا الأربعاء لجراحة الرباط الصليبي، وذلك بأحد المستشفيات الألمانية، وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.



إصابة محمد الشامي

وكان اللاعب محمد الشامي غادر لألمانيا صباح أول أمس الأحد حيث خضع على مدار اليومين الماضيين للعديد من الفحوصات والأشعات الطبية، علمًا بأن اللاعب كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة المصري وفاركو بالدوري والتي أقيمت في السادس عشر من يناير الماضي ليقرر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية بمصر وألمانيا.

المصري يتعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان خلفا لعلي ماهر

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلفا للمدرب السابق علي ماهر وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري بالكامل



ووافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من:

أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، الكابتن محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى، الكابتن محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، الكابتن أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء، الكابتن حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل

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