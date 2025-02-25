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رياضة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على أستون فيلا 1-0 في الشوط الأول

إسماعيلا سار
إسماعيلا سار

الدوري الإنجليزي، تقدم كريستال بالاس على نظيره أستون فيلا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 27.

تشكيل أستون فيلا ضد كريستال بالاس 

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تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

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مواعيد الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي 

الأربعاء 26 فبراير 

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً 

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً 

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون  - 9:30 مساءً 

نوتينغهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً 

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً 

 

الخميس 27 فبراير 

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً 

 

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أستون فيلا ضد كريستال بالاس الدوري الانجليزي كريستال بالاس أستون فيلا

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