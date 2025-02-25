الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مخرج "كامل العدد": مكة محمد صلاح مفاجأة في التمثيل

مكة محمد صلاح، فيتو
مكة محمد صلاح، فيتو

كشف المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل كامل العدد ++، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، عن رأيه في تمثيل مكة محمد صلاح ابنة نجم ليفربول والمنتخب الوطني.

 

تخوف مخرج كامل العدد من مكة محمد صلاح

وقال "الحلفاوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"مكة محمد صلاح شاركت  في المسلسل بظهور خاص ولطيف، وهي بنوتة جميلة وكنت متخوفا من تمثيلها واللغة العربية عندها ولكنها فاجأتني".

 

قدرة مكة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد++

وأضاف:"مكة محمد صلاح طلعت بتتكلم عربي زينا وذكية جدا، وكان نفسي أبو مكة محمد صلاح يبقى معانا في المسلسل وحلمت بذلك ولكن محصلش".
 

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

ويشهد هذا الجزء انضمام نجوم جدد إلى طاقم العمل، مما يزيد من ترقب الجمهور للأحداث الجديدة التي سيحملها المسلسل، ومن أبرز المنضمين للجزء الثالث الفنان حسين فهمي الذي يضفي حضورًا مميزًا على أي عمل يشارك فيه، ومن المتوقع أن يكون لدوره تأثير كبير على مسار الأحداث، كما انضمت للعمل كذلك الفنانة إنجي المقدم، التي تتميز بأدوارها المتنوعة وقوة أدائها، مما يجعل مشاركتها إضافة قوية.

وأصبحت الفنانة مريم الخشت واحدة من النجوم الجدد المنضمين للعمل ولقد أثبتت مريم نفسها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الذي يقدم أدوارًا مميزة تترك بصمة لدى المشاهدين، كما انضم كذلك للعمل الفنان الشاب يوسف عمر الذي أصبح من الوجوه المألوفة في الأعمال الفنية مؤخرا.

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مخرج مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد مكة محمد صلاح محمد صلاح خالد الحلفاوي لميس الحديدي

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