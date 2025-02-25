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شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025، يعرض موقع فيتو الإخباري بثا مباشرا لمباراة برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

 بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025،

ولمشاهدة يمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025 بشكل مجاني يمكنك البقاء على موقع فيتو الإخباري أو مشاهدتها عبر شبكة قنوات بين سبورت  أو عبر موقع فيتو الإخباري.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

وعلى الصعيد التاريخي التقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في 47 مواجهة سابقة ضمن منافسات كأس الملك، حقق خلالها الفريق الكتالوني 22 فوزا مقابل 16 انتصار لأتلتيكو، فيما انتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.


وسجل لاعبو برشلونة 93 هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد، واستقبلت شباكهم 71 هدفا في منافسات كأس الملك.

تشكيل مباراة القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تشكيل برشلونة  ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تقام  مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 من شهر فبراير الحالي، في الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا موسم 2024-25، عن طريق شاشة شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية المشفرة، على قناة SSC1 HD.

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مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025
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