وزير الطيران: خطة طرح المطارات المصرية في مرحلتها النهائية وتبدأ بـ"الغردقة"

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن خطة طرح المطارات المصرية في مرحلتها النهائية، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار بشكل مبدئي على طرح 11 مطارا مصريا للقطاع الخاص.

وكشف الدكتور سامح الحفني، أن خطة طرح المطارات المصرية سوف تتم على مرحلتين، الأولى منها تتضمن البدء بدراسة استراتيجية تستغرق حوالي 6 أشهر لتشمل كل الجوانب القانونية والمالية والإدارية، حتى تضح الصورة الكاملة مع الإدارات الجديدة التي ستتولى تشغيل المطارات وإدارتها.

وأشار وزير الطيران المدني، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع مع الخبير الاستشاري للحكومة خلال أسابيع أيضا، لتبدأ من بعدها المراحل المقررة للطرح وفقا لخطة الحكومة.

وتابع وزير الطيران المدني، أن الوزارة تلقت عروضا من مختلف أنحاء العالم منها أكبر 3 شركات في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأيضا عدد كبير من الدول العربية وأيضا الصين وفرنسا وتركيا، مضيفا أنه بمجرد الإنتهاء من الدراسة وعمل كراسة الشروط سيتم الدخول في مرحلة انتقاء للشركات وتقييم العروض المقدمة لبدء الاستقرار على الشركات التي سيتم التعاقد معها.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، سوف تستغرق 14 شهرا تقريبا وهي ستبدأ من إعلان الطرح حتى التسليم للشركة المتعاقدة، موضحا أن أولى المطارات التي سيتم تطبيق تجربة الطرح هي مطار الغردقة الدولي، وبمجرد وصول التجربة إلى مرحلة ناضجة من الأداء في التشغيل والتوافق، سوف ننتقل للمرحلة الثانية لتطبيق التجربة في المطارات المحددة، متوقعا أن تستغرق هذه المرحلة حوالي من 10 إلى 12 شهرا.

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