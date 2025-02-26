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اقتصاد

الصين تتجه نحو زيادة معدلات التجميع المحلي بالسوق المصري خلال 2025

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات جيتور، يتجه السوق المحلي بشكل ملحوظ من بداية المطلع الجديد نحو التجميع المحلي وتشجيع الوكلاء على التصنيع محليًّا من أجل خفض أسعار السيارات بعد إشراف كبير من الحكومة المصرية، وكانت جيتور أحد الشركات الصينية التي تدعم قرار الحكومة المصرية نحو اقتصاد أفضل وتجميع سيارتها في مصر.

 

 وحددت الصين طرازات جيتور X70 بلس الجديدة كليًّا التي ستكون من الطرازات العديدة التي بدأ تصنيعها في مصر خلال عام 2025، وذلك في شهر يونيو المقبل من العام الجاري، ويؤثر في أسعار سيارتها بالتراجع. 



مواصفات محرك سيارات جيتور X70 Plus

حصلت سيارات  جيتور X70 Plus كسيارة SUV في مصر بمحرك 1500 سي سي بعزم 230 نيوتن متر بين 1.750 و4.000 لفة في الدقيقة وقوة حصانية تبلغ 156 حصان. وتأتي بخزان وقود سعة 57 لتر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات. 

 

كما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة وتأتي بجر أمامي وتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي متعدد الوصلات مستقل.

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