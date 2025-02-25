النصر يفوز على الوحدة بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق النصر على نظيره الوحدة بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي .

واستضاف نادي الوحدة السعودي منافسه النصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 22 لمنافسات الدوري السعودي .

مباراة النصر والوحدة

وسجل رونالدو هدف التقدم لفريق النصر في الدقيقة 48، وضاعف ساديو ماني النتيجة بعد تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10.

تشكيل النصر أمام الوحدة

ويدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيلة التالية:

وبتلك النتيجة يحتل النصر المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد الوحدة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وكان النصر تعرض للخسارة أمام الاتفاق 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

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