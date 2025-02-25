ختام فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 14»

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار ثلاثة أيام بالإسكندرية، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية -وزير النقل.

وشهدت الجلسة الختامية حضور كل من الوزير الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الوزير مفوض الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، اللواء طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور يسري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مستشار رئيس الأكاديمية، الدكتور اكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانىء ومركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية.



استهل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلمته متوجهًا بالشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية -وزير النقل على رعاية المؤتمر.

كما توجه "عبد الغفار" بالشكر لجامعة جنوه الشريك الاستراتيجي في تنظيم المؤتمر، وأشاد بجهود شركاء النجاح من الرعاة والمنظمين وأسرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معربا عن عن فخره واعتزازه بالفعاليات صاحبت المؤتمر على مدار أيام 3 ايام.

وأضاف ان المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات كان حافلًا بالمعرفة التى أسهمت في اثراء رؤية المستقبل لقطاع النقل البحري واللوجستيات بمشاركة من مختلف دول العالم والأشقاء من الدول العربية.

من جانبه القي الوزير الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، قال خلالها "اتقدم بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقةـ دولة المقرـ على احتضان هذا المؤتمر وما تقدمه من دعم للاكاديمية العربية وكافه منظمات العمل العربي المشترك.

واضاف "الفضيل ولد سيداتي" أن مؤتمر مارلوج من ابرز المؤتمرات العلمية المتخصصه في قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث شهد جلسات علمية ومحاضرات قيمة حول قضايا المحورية والمستجدات الراهنة التي تواجه قطاع النقل البحري مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي فرضت واقعًا جديدًا على المنظومة البحرية.



وقال: "لقد أدركت الجمهورية الإسلامية الموريتانية أهمية التحول الرقمي وتعزيز للابتكار وإلحاق جميع الموانىء بقطاع واحد دعمًا للانسجام والتناغم.

من جانبه اثني الدكتور اكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، على ردود الأفعال الإيجابية من جانب المشاركين في المؤتمر زوار المعرض والجهات المشاركة، مؤكدًا أن استدامة تنظيم المؤتمر سنويًا يعكس اهتمام الأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بدعم قطاع النقل البحري والتشجيع على نموه وتطوره.

وأوضح "سليمان" أن المؤتمر شهد مشاركة 41 ورقة بحثية من جملة 51 ورقة إلي جانب 53 عرض تقديمي على مدار ثلاثة أيام.

واضاف "سليمان " أن أسرة مارلوج تتزايد مع كل نسخة من المؤتمر حيث انضم أعضاء جدد من 31 دولة و700 مشاركا إلي جانب مشاركة أكثر من 25 شركة بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

واختتم سليمان كلمته متوجهًا بالشكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على دعمه اللامحدود وتشجيعه الدائم لإنجاح المؤتمر.

وبدوره قال الدكتور علاء مرسي أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14 جمع نخبة مميزة من الخبراء والعلماء والمهنيين في صناعة النقل البحري من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والتحديات في قطاع النقل البحري.

أضاف " مرسي" ان المؤتمر شهد نطاق متنوع في الجلسات العلمية والتي تضمنت مناقشات حول والتحول الرقمي وإدارة الموانئ بقيادة خبراء قدموا رؤى ووجهات نظر قيمة حول القضايا الملحة التي تؤثر على صناعة النقل البحري.

كما توجه "مرسي " بالشكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على دعمه وتحفيزه لفريق العمل ودفع الابتكار والتعاون المستمر من أجل الوصول إلي تلك اللحظة التي يجني فيها مارلوج ثمار نجاحه.

واختتم المؤتمر النقل البحري فعالياته بتكريم رؤساء الجلسات العلمية حيث أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن امتنانه للشركاء والرعاة والمنظمين على دعمهم ومساهماتهم.

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