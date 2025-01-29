الأربعاء 29 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل بابا غنوج، ألذ سلطة ووجبة خفيفة مغذية

سلطة بابا غنوج، فيتو
سلطة بابا غنوج، فيتو

طريقة عمل بابا غنوج، تعد من طرق الأطعمة المميزة والمختلفة، فهي أكلة تجمع بين كونها نوع من أنواع السلطات، وكذلك الوجبات الخفيفة.

فهو من ألذ السلطات التي يمكن أن توضع مع الأكلات لفتح الشهية،  كما أنه من أشهر السندوتشات في محلات الفول والطعمية.


كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة، بخطوات بسيطة، وبتتبيلة مميزة، إلى جانب أنها سريعة التحضير، لتقديمها لأفراد أسرتك سواء مع الوجبات الرئيسية، أو كوجبة خفيفة.
 

بابا غنوج
بابا غنوج


مكونات عمل بابا غنوج 
2 حبة باذنجان أسود
1 فلفل أحمر مفروم
1 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 ملعقة كبيرة خل
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
كمون مطحون حسب الرغبة
شطة حسب الرغبة (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين

 

طريقة عمل بابا غنوج خطوة بخطوة
 

1. شوي الباذنجان
    سخّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

    اثقبي الباذنجان بشوكة في عدة أماكن.

    ضعي الباذنجان في صينية فرن وادهنيه بزيت الزيتون.

    اشوي الباذنجان في الفرن لمدة 45-60 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

    اخرجي الباذنجان من الفرن واتركه ليبرد قليلًا.

2. تحضير المزيج
    قشري الباذنجان بعد أن يبرد وأزيلي البذور.

    ضعي الباذنجان المقطع في وعاء كبير.

    أضيفي إلي الباذنجان كلا من: الثوم المفروم والفلفل الأحمر المفروم والطحينة وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون.

    اهرس المزيج جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة يدوية أو محضر طعام حتى يصبح ناعمًا وكريميًا.

 

3. طريقة تقديم بابا غنوج
    

ضعي البابا غنوج في طبق تقديم.

    زيّني البابا غنوج بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون.

    قدمي البابا غنوج مع الخبز العربي أو رقائق التوست أو الخضروات الطازجة.

طريقة بابا غنوج
طريقة بابا غنوج

نصائح عند عمل بابا غنوج لطعم ألذ 
 

للحصول على قوام أكثر كثافة؛ يمكنك إضافة المزيد من الطحينة،.

للحصول على طعم أكثر حمضية؛ يمكنك إضافة المزيد من عصير الليمون.

يمكنك تزيين البابا غنوج بالزيتون أو الرمان أو جوز الصنوبر.

يمكنك تحضير البابا غنوج مسبقًا وتخزينه في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.

اتركي الباذنجان ليبرد قليلًا قبل تقشيره، فهذا سيجعل التقشير أسهل.

يمكنك استخدام محضر الطعام لهرس المزيج بشكل أسرع وأسهل.

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وصفات وإضافات أخرى لطعم أغنى
 

هناك بعض الإضافات التي يمكنك تجربتها، لطعم أغنى، أو للتغيير في الطعم من وقت لأخر، والتي نستعرضها، في السطور التالية:

بابا غنوج بالزبادي: يمكنك إضافة 1/4 كوب زبادي إلى المزيج للحصول على قوام أكثر نعومة وطعم أكثر حامضية.

بابا غنوج بدبس الرمان: يمكنك إضافة 1 ملعقة كبيرة دبس رمان إلى المزيج للحصول على طعم أكثر حلاوة وعمقًا.

بابا غنوج بالفلفل المشوي: يمكنك إضافة ثمرة فلفل أحمر مشوي إلى المزيج للحصول على طعم مدخن ونكهة مميزة.

 

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار
 

سلطة الزبادي بالخيار
سلطة الزبادي بالخيار

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار بطريقة بسيطة وسريعة، إلى جانب أن طعمها لذيذ، وستلقى إعجاب كل أفراد الأسرة، والتي يمكن تقديمها على مائدة الفطار، او مع الغداء لكل أفراد الأسرة.

مكونات عمل سلطة الزبادي بالخيار:

كوبين زبادي قليل الدسم
فص ثوم مدقوق
فلفل حار مفروم ناعم
قليل من الكزبرة المفرومة
قليل من الشبت المفروم
قليل من النعناع المفروم
خيار مقطع لمكعبات صغيرة
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
بشر ليمونة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:

تخلط جميع المكونات مع بعض ثم يحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.
 

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