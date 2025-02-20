الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

موعد الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات والأجور

وأكد متحدث الحكومة، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى زيادة في المرتبات والمعاشات والأجور، على أن يتم بدء صرف هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

انخفاض معدل البطالة

وأضاف الحمصاني، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، بفضل جهود الدولة في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

استهداف خفض معدل البطالة

وأشار الحمصاني، إلى أن الحكومة تستهدف خفض المعدل إلى 5.7% خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وأكد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج «بتوقيت العاشرة»، الذي يقدمه أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن عدد المعارض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وصل إلى 120 معرضًا، إضافة إلى 220 سوقًا لليوم الواحد في القرى والمناطق النائية، كما أن الخصومات داخل المعارض تصل إلى 30%، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة التموين وعدد من الجهات الحكومية.

تصور مصر لإعادة إعمار غزة

واختتم الحمصاني، أن مصر لديها تصور لتنفيذ خطة إعادة الإعمار خلال ثلاث سنوات، مع استمرار تواجد الأهالي داخل القطاع أثناء تنفيذ الأعمال، كما أن الشركات المصرية الكبرى ستشارك في عمليات الإعمار، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة في الوقت المناسب.

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