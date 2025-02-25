الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

زيادة المرتبات والمعاشات،
زيادة المرتبات والمعاشات، فيتو

حزمة الحماية الاجتماعية، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن  دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يصل إلي 134 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن".

 

زيادة المرتبات والمعاشات 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه من المتوقع أن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات في القطاع الإداري للدولة للموظفين بـ الحكومة لـ 7000 جنيه بعد وصول الأدنى للأجور في القطاع الخاص الي 7 آلاف جنيه.


تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وأشار إلي أنه من المتوقع رفع حد الإعفاء الضريبي الي 6000 جنيه شهريا، خلال حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مع رفع معاش تكافل وكرامة نحو 800 جنيه شهريا.

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