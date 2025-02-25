بدء تنفيذ شقق مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بدء العمل في تنفيذ مشروع "ديارنا" ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والذى يضم عدد ٥٠ ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على مستوى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن ملائم وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.



وأكد المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على أن مشروع ديارنا يضم المشروع 119 عمارة بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 3,094 وحدة سكنية يتم تنفيذها بمدينة حدائق اكتوبر، ويتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني. ويتميز المشروع بواجهات عصرية وتشطيبات متميزة، حيث يتم تسليم جميع الوحدات متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة.

ويأتي تنفيذ المشروع في أسرع مدة ممكنة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير احتياجات المواطنين وفق رؤية الدولة في التوسع العمراني وتطوير المشروعات السكنية المتكاملة.

نتيجة قرعة جنة مصر القاهرة الجديدة، انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء من إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، وأجريت القرعة بحضور المتقدمين وعدد من المسئولين بالهيئة بمقر استاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي).

رابط نتيجة قرعة جنة مصر

والاطلاع على نتيجة قرعة برنامج مسكن شقق مشروع جنة من هنا

وضمت خريطة طرح شقق جنة مصر كالتالي:

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

نتيجة قرعة جنة مصر

كما سجلت أسعار شقق جنة مصر القاهرة الجديدة 15850 جنيهًا للمتر وجدية الحجز 100 ألف جنيه ومساحات الشقق 100- 140 مترا مربعا، و6 أكتوبر 15500 جنيه للمترمساحات تتراوح بين 115- 150 مترا مربعا،ودمياط الجديدة 12950 جنيهًا سعر المتر ومساحات 100- 150 مترًا مربعًا

وبالنسبة لـ الأراضي الأكثر تميزًا تم طرح 87 قطعة، تقدم لحجزها 31 مواطنًا من ذوي الهمم و972 مواطنًا من باقي العملاء، وبالنسبة لوحدات جنة تم طرح 223 وحدة تقدم لها 645 مواطنًا من ذوي الهمم و31932 مواطنا من باقي العملاء.



نتيجة قرعة جنة مصر القاهرة الجديدة



تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

ونوه "الشوربجي"، عن أنه سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، علمًا بـأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

واغلقت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية نهاية ديسمبر الماضي باب التقديم على شقق مشروع جنة مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن.

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع جنة مصر بالقاهرة الجديدة للمواطنين الحاجزين.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحال وذلك لإنهاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.









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