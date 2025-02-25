عودة ميدو جابر للانتظام في التدريبات الجماعية للمصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية انتظام اللاعب ميدو جابر لاعب خط وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق

وجاء ذلك للمرة الأولى منذ إصابته في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعت المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والتي أقيمت في الثامن من ديسمبر الماضي.



هذا وسوف يقرر الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان مدى إمكانية مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية بناء على الحالة الفنية والبدنية للاعب خلال تدريبات الفريق بالفترة المقبلة.

ويواجه التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي أزمة بصفوف الفريق قبل مواجهة سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني فريق المصري من إصابة أربعة لاعبين من الهيكل الأساسي للفريق.

وهم كريم بامبو ومحمود حمادة وميدو جابر ومحمد الشامي

وقاد التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي مران الفريق لأول مرة اليوم الثلاثاء باستاد الكلية الحربية

ويعد هذا الظهور الأول للمدرب التونسي وجهازه المعاون بقيادة المصري.

المصري يتعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان خلفا لعلي ماهر

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلفا للمدرب السابق علي ماهر وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري بالكامل



ووافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من:

أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، الكابتن محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى، الكابتن محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، الكابتن أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء، الكابتن حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.

رحيل علي ماهر عن المصري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق الاحد بعد التعادل أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري القادمة

ويستعد فريق المصري لموجهة سموحة الخميس القادم 27 فبراير في الـ4 مساءً على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر ببطولة الدورى المصري البورسعيدي.

موقف المصري بالدوري الممتاز

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم.

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