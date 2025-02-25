هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول تأثير التبرج على صحة الصيام؟.

التبرج أو خلع الحجاب من الذنوب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن التبرج من الذنوب، لكنه لا يُبطل الصيام ولا يؤثر عليه بشكل مباشر".

شروط الصيام وصحة إفساد التبرج لصوم المرأة



وأوضح أن الصيام هو عبادة لها شروطها، والتبرج يعد من الذنوب التي يجب على المسلم أن يتجنبها، ولكن لا يُفسد الصيام.

وأضاف أن شهر رمضان هو فرصة عظيمة للمسلم للالتزام بالطاعة والابتعاد عن المعاصي، وأن المرأة يجب عليها أن تتسم بالاحتشام والحياء في هذا الشهر الفضيل، لما لذلك من أهمية كبيرة في إرضاء الله سبحانه وتعالى.

أعظم الطاعات التزام المرأة بالحجاب

وأشار إلى أن التزام المرأة بالحجاب يعد من أعظم الطاعات التي يجب على المؤمن أن يسعى إليها، خاصة في رمضان، مشددًا على أن 30 يومًا من الصيام تكفي لتعود الإنسان على الالتزام بالعبادات والعادات الحسنة مثل الحجاب.

وتابع: "إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعوّد عباده على الصلاح، وأن رمضان يعد بمثابة مدرسة لتغيير العادات السيئة، كما أن الصيام يساعد على تقوية الإرادة والتحلي بالأخلاق الحميدة"، مؤكدا أن من الممكن تغيير العادات السيئة والالتزام بالحجاب أو الصلاة بشكل ثابت إذا ما استغل الشخص هذا الشهر الفضيل في التوبة والإصلاح.

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