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دين ودنيا

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

شوقي علام مفتي الديار
شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق، فيتو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك بعض الأمور التي يكره للصائم أن يفعلها أثناء صيامه، مشيرًا إلى أن تركها يُثاب عليه، لكن فعلها لا يبطل الصوم.  

 

مكروهات الصيام 

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن من بين هذه المكروهات المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، مشيرا إلى تذوق الطعام دون حاجة، خشية وصول شيء منه إلى الجوف، مما قد يؤدي إلى بطلان الصيام.  

 

جمع الريق وابتلاعه

وأضاف علام أن جمع الريق وابتلاعه من الأمور المكروهة، وكذلك شم الروائح النفاذة مثل البخور والمساحيق العطرية إذا خشي أن تصل إلى حلقه.  

 

الانشغال باللهو واللعب

كما نبه إلى أن الانشغال باللهو واللعب أثناء الصوم لا يليق بروحانية الشهر الفضيل، حيث إن الصيام عبادة تُهذب النفس وتُرقِّي الروح.  

استخدام السواك

وفيما يخص استخدام السواك بعد الزوال (بعد الظهر)، أوضح أن هذا مكروه عند بعض العلماء مثل الشافعية ورواية عن الحنابلة، بينما جمهور العلماء يرون أنه غير مكروه.  

وشدد على أهمية الالتزام بروح الصيام ومقاصده، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذا الشهر في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

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شوقي علام مفتي الديار المصرية الصوم فتاوى الصيام قناة الناس

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