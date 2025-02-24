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وزير الطيران يجتمع مع وفد شركات متخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل المطارات

وزير الطيران يجتمع
وزير الطيران يجتمع مع وفد شركات متخصصة في المطارات
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التقى وزير الطيران المدني مع وفد من شركة Corporación América Airports، ثم لقاء أخر مع وفد من شركة Hill International, Inc؛ وذلك بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وزير الطيران  يجتمع مع كبري الشركات العالمية المتخصصة فى  تطوير البنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لبحث سبل التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات.

هذا وقد استعرض وفد شركةCorporacion America Airports إمكانيات الشركة فى مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، حيث تدير الشركة ٥٣ مطارًا فى ٦ دول عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتم تسليط الضوء على التقنيات الحديثة التى تعتمد عليها الشركة، بما فى ذلك التحول الرقمى ودورها فى تحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات مبتكره تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية، هذا وقد ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا الحديثة للمطارات المصرية لتعزيز قدراتها التشغيلية.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الطيران المدني وفد شركة Hill International, Inc لبحث علاقات التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث تم استعراض المخطط الإستراتيجي لقطاع الطيران المدني المصري في مجال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقًا للمعايير المُطبقة دوليًا.
وخلال لقائه مع وفد الشركتين، أكد الدكتور سامح الحفني على أن وزارة الطيران المدني تعمل وفقًا لإستراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها بشكل رئيسي ومحوري على إدخال أحدث التقنيات العالمية في مجالات التشغيل والإدارة،، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق شراكات لتحسين تجربة المسافرين.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل المطارات المصرية مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال النقل الجوي داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفًا بأنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التعاقد مع استشاري دولي لوضع استراتيجية متكاملة توضح سُبل مشاركة القطاع الخاص لتطوير المطارات المصرية، فضلًا عن تحديد أفضل أساليب الطرح المناسبة لتحقيق شراكة فعالة مع قطاع الطيران المدني.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركتين عن تقديرهم للجهود التنموية الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف  القطاعات، لاسيما في مجال الطيران المدني، مؤكدين استعدادهم التام لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى بما يساهم في جعل مصر مركزًا محوريًا لحركة الطيران في المنطقة.

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