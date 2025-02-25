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رياضة

أفشة ومعلول الأبرز، غيابات الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة القلعة الحمراء لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود، غدا الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 ويغيب عن الأهلي غدا أمام حرس الحدود كل من: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد ورضا سليم ومصطفي مخلوف وعمر الساعي. 

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، اكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود،  في الرابعة مساء غد الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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