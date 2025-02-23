رئيس حزب إسرائيلي يحذر نتنياهو من إفشال صفقة غزة

قال رئس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان الأحد: إن رئيس وزراء إسرائيل انتهك اتفاق التبادل بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين محذرا من فتح أبواب الجحيم حال فشلت الصفقة.

انتهك اتفاق التبادل بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين





وأضاف جولان أن "بنيامين نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، مما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق وتفجيرا للمرحلة الأولى تماما كما حذرنا، مشيرا إلى أنه لا توجد بالفعل مفاوضات حقيقية حول المرحلة الثانية، بل مجرد مناورات وتخلي عن حياة الأسرى.

وشدد على أنه لن نسمح له نتنياهو بالبقاء في الحكم على حساب حياة إخوتنا وأخواتنا، وقال: "أقول لك يا بيبي، إذا أفشلت الصفقة، ستفتح أبواب الجحيم!".

وكانت حركة حماس طالبت اليوم الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.

واعتبرت أن "تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، مؤكدة أن تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق.

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني أمس السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وقال مكتب نتنياهو امس السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة.

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