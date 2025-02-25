رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى المدينة الجامعية للطالبات بعد تطويره

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبنى ١ بالمدينة الجامعية طالبات بعد تطويره بسعة ٤٢ غرفة فردية مكيفة بالكامل تخدم ٤٢ طالبة.

رئيس جامعه عين شمس يفتتح مبنى المدينة الجامعية طالبات بعد تطويره

وذلك بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق.

وخلال كلمته أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن هذا التطوير هو جزء من خطة شاملة لتطوير المدن الجامعية، تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للطلبة والطالبات، وتوفير بيئة محفزة على التفوق والإبداع إيمانا منا أن الطالب هي محور العملية التعليمية، وأن توفير بيئة داعمة له هو واجب علينا جميعا وسنستمر في العمل على تحقيق هذا الهدف.

مؤكدا إيمان الجامعة بأن توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة للطالبات هو جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث يساعد على تهيئتهن نفسيًا وعقليًا لتحقيق التفوق الأكاديمي. مشيرا لحرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية في هذا المبنى من غرف مجهزة بأثاث حديث وتكييف مركزي ومساحات مشتركة مخصصة للدراسة ومناطق ترفيهية لممارسة الأنشطة المختلفة.

كما قدم الشكر لقطاع التعليم والطلاب - قطاع المدن الجامعية والإدارة الهندسية على ما بذلوه من جهد خلال فترة تطوير المبني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.